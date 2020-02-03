Полиция разыскивает трех школьниц из Гурьевска (фото)

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 Полиция разыскивает трех школьниц, которые уехали из Гурьевска в Калининград и пропали. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, 13-летняя Алевтина Сибирякова, 13-летняя Татьяна Таран и 15-летняя София Клявина уехали из Гурьевска 2 февраля около 15:00.

Приметы разыскиваемых:

  • Алевтина Сибирякова: на вид 12 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы светло-русые до плеч, родинка на шее. Имеет татуировку между пальцев (бриллиант, бесконечность). Была одета: черная кутка, черные штаны, черные кроссовки.

  • София Клявина: на вид 14 лет, рост 167 см, плотного телосложения, глаза голубые, шрам на правом плече. Была одета: черная куртка, джинсы, черные кроссовки.

  • Татьяна Таран: на вид 12 лет, рост 172 см, крупного телосложения, волосы тёмно-русые по пояс. Была одета: коричневая куртка, джинсы, черные кроссовки.

Полиция просит сообщить о возможном месте нахождения подростков по телефонам: 8 (40151) 3-07-02 (ПДН), 3-07-69,3-07-68 (дежурная часть) или 02.

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