Пьяный калининградец повредил автомобиль на глазах у владельца

Пьяный калининградец повредил автомобиль на глазах у владельца
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде пьяный мужчина разбил автомобиль на глазах у его хозяина. Пока владелец авто ждал наряд полиции, злоумышленник успел выбить стекла и помять кузов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, возвращаясь домой, местный житель увидел, как неизвестный наносит удары ногой по его автомобилю. Мужчина попытался успокоить агрессивного горожанина, но безрезультатно, поэтому вызвал наряд полиции. До прибытия сотрудников подозреваемый успел разбить стекла и помять кузов автомобиля. Ущерб от его действий составил 40 тысяч рублей.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества). Мужчине грозит лишение свободы в срок до 5 лет.

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