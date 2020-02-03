Пьяный калининградец избил пенсионерку за то, что она «громко готовила ужин»

Пьяный калининградец избил пенсионерку за то, что она «громко готовила ужин»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградец избил 68-летнюю пенсионерку за то, что она «громко готовила ужин». Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, мужчина проживал с пострадавшей в одной квартире. В тот вечер он решил выпить и посмотреть телевизор, но женщина, по его мнению, слишком громко готовила ужин. Из-за этого злоумышленник схватил ее за шею, повалил на пол, а затем начал бить по лицу. Крики пенсионерки услышал сосед, который прибежал и оттолкнул от нее обидчика.

Когда полиция приехала на место происшествия, мужчина успел скрыться у своего приятеля. Через несколько дней его нашли и задержали.

В отношении калининградца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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