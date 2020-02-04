Глава Гурьевска рассказал, как супружеская пара пыталась украсть из нового парка туи

Глава Гурьевска рассказал, как супружеская пара пыталась украсть из нового парка туи
Фото администрации Гурьевского ГО
Все новости по теме: Городской облик

В «Парке сенситивного развития» в Гурьевске супружеская пара пыталась украсть туи. Об этом во вторник, 4 февраля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал глава местной администрации Сергей Подольский.

По его словам, злоумышленники были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установка которых была предусмотрена проектом.

«Туи пытались выкопать, поймали благодаря камерам, — заявил чиновник. — Семья довольно в возрасте. Муж выкапывал, жене передавал через забор. Вернули, извинились. Видимо, они решили, что туи в парке лишние, им нужнее».

Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter