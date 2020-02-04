Глава Гурьевска рассказал, как супружеская пара пыталась украсть из нового парка туи

В «Парке сенситивного развития» в Гурьевске супружеская пара пыталась украсть туи. Об этом во вторник, 4 февраля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал глава местной администрации Сергей Подольский.

По его словам, злоумышленники были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установка которых была предусмотрена проектом.

«Туи пытались выкопать, поймали благодаря камерам, — заявил чиновник. — Семья довольно в возрасте. Муж выкапывал, жене передавал через забор. Вернули, извинились. Видимо, они решили, что туи в парке лишние, им нужнее».