Воспитание чувств: почему новый парк Гурьевска оказался среди лучших в области

Накануне в Гурьевске открыли новый парк. Его обозвали «Парком сенситивного развития», но странное имя — один из немногих недостатков проекта. Нет-нет, конечно, там хватает и строительных ляпов (это как в анекдоте про проклятое место), однако есть главное. А именно: парк живой, он придуман теми, кому было интересно им заниматься. Вместе с местными жителями покрутил песчаный диск, посмотрел в зеркальный цилиндр и постучал в литофон корреспондент «Нового Калининграда».

За полчаса до открытия мало что предвещает то, что будет здесь происходить. Почему-то для этого события выбран понедельник, погода тоже не способствует. По выражению лица в каждом втором собравшемся угадывается сотрудник как минимум гурьевской администрации, под зонтиками у перекрытого входа жмутся стайки старушек, и только мимы смотрятся гармонично: кажется, они на самом деле несчастны, как и обязывает жанр. Холодно, дождь. «Sentio ergo vivo» — гласит надпись на входе, но этот юмористический намек на известный афоризм Декарта пока выглядит несколько издевательски. Чувствую — значит, живу, ага.





Впрочем, судя по сайту регионального правительства, все это зря. Он, сайт, перед самым Новым годом провозгласил, что «Парк сенситивного развития» в Гурьевске уже готов и открылся. Парк в то время еще представлял из себя стройплощадку, но любовь чиновников к красивым датам и дням оказалась сильнее недоуложенной плитки и глиняных куч. Впрочем, к бою курантов ровно так же поспешили «открыть» и центральную часть Зеленоградска.

С глиняными кучами в гурьевском парке, кстати, все в порядке и сейчас. В смысле, они никуда не исчезли. Особенно хорошо это заметно тем, кто проезжает вдоль его изнанки по ул. Советской: о том, что вы видите объект-победитель всероссийского конкурса «лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» (55 федеральных миллионов и 81 региональный), там не говорит почти ничего. Но таковы особенности российского «бюджетного процесса»: пока перечислят деньги, пока объявят конкурс среди подрядчиков, пока задвигаются эти скрипучие деревянные шестеренки — вот и зима катит в глаза. А люди — ну что люди, недоделки строителей и смачные грязевые проплешины (погода дрянь, а маскировочной коры на все 7,5 гектаров парка не напасешься) неуважением у нас не считаются. Особенно когда в ход идет принцип «было-стало»: если раньше здесь действительно росла трава выше пояса (по крайней мере, в этом признался глава округа Сергей Подольский) — тогда сами жители поднимут на вилы любого, кто станет сомневаться в этой красоте.

Народ (а к открытию в итоге собрались сотни человек, и это были не только подневольные бюджетники) и вправду выглядел совершенно счастливым. Но не потому, что его покормили «блинами с лопаты», причина в другом. «Сенситивный» парк Гурьевска — редчайший пример... любви к своему делу (не бейте автора этих строк те, кто увидит строительный брак). Там просто интересно. Из него не хочется уходить, а хочется дергать за дергалки, кричать в кричалки, трогать трогалки (сенситивный — значит, про органы чувств). Как выяснилось, на это способны и взрослые: актер в костюме Деда Мороза, солидная средних лет дама со своим спутником, бабушки и их мужья. Возле каждой из бесчисленных установок для воспроизведения эха, отражателей, маятников, переговорных устройств, дисков, емкостей и других непонятных штуковин, которыми усыпан парк, было просто не протолкнуться.

К перечисленному добавьте немало лежаков, несколько кафе (оказывается, их можно предусмотреть в проекте) — и вуаля. Одно из главных чувств, которое воспитывает парк в Гурьевске — интерес к жизни, способность получать от нее удовольствие. Это очень много, согласитесь.