Калининградец отсудил более 800 тыс. руб. за упавший на авто редуктор

Калининградец отсудил у компании-грузоотправителя свыше 800 тысяч рублей за повреждения автомобиля, на который упал перевозимый на пароме редуктор. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.



По информации ведомства, в октябре 2017 года автомобилист погрузил свою машину на паром, следовавший из Балтийска в порт Усть-Луги. Во время рейса на авто упал перевозимый там же редуктор, из-за чего машина сильно повредилась. Комиссия парома пришла к выводу, что устройство было плохо закреплено, поэтому и упало.

Суд взыскал с компании, занимавшейся погрузками на паром, 874 тысячи рублей, а также судебные расходы в общей сумме 23 тысячи рублей. Однако грузоотправитель с этим не согласился и подал апелляционную жалобу в областной суд.

Однако судебная коллегия признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.