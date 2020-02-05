Калининградец ограбил бывшего одноклассника после совместных посиделок

Калининградец ограбил бывшего одноклассника после совместных посиделок
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 37-летний мужчина вырвал телефон из нагрудного кармана своего бывшего одноклассника, а потом убежал с ним. Об этом в среду, 5 февраля, сообщили в региональном УМВД.

По данным ведомства, пострадавший возвращался вечером с работы, но встретил знакомого, который когда-то учился с ним в одном классе. Приятели расположились в сквере на улице Карташева, где потом решили выпить. Когда пришла пора расходиться, мужчина внезапно вырвал мобильный телефон из нагрудного кармана знакомого и убежал.

Сотрудники полиции нашли грабителя и выяснили, что подобным он занимается уже не в первый раз — до этого его привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

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