Калининградец получил в кредит более 500 тысяч по поддельным документам

В Калининграде вынесен приговор мужчине, который взял в кредит 520 тысяч рублей по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

По информации суда, 39-летний калининградец с помощью неустановленных лиц изготовил поддельную справку о доходах и внес недостоверную запись в трудовую книжку о работе отделочником в строительной компании. С чем и обратился в банк, где ему одобрили кредит на 520 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (хищение средств путем предоставления банку заведомо ложных сведений), ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 280 часов. К смягчающим обстоятельствам суд отнес частичное возмещение ущерба и состояние здоровья мужчины. За потерпевшей стороной признано право на возмещение ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.