Главному ветврачу «Правдинского свинопроизводства» назначен штраф 100 тысяч

Главному ветеринарному врачу «Правдинского свинопроизводства» назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период карантина летом 2018 года из-за действий 47-летней женщины на предприятии в 120 тысяч голов свиней возник и разросся очаг эпизоотии. В частности, ветврач не обеспечила дезинфекцию транспорта, въезжающего на предприятие, под предлогом внутреннего карантина не предоставила доступ специалисту госслужбы к осмотру свиней и отбору патологического материала, распорядилась закопать павших животных на территории свинокомплекса. Также женщина скрывала фактическую информацию о количестве павших голов и предоставляла в контролирующие структуры ложные данные.

Калининградской природоохранной прокуратурой поддержано государственное обвинение ветврача — совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветправил, повлекшее распространение эпизоотий) и ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации о событиях, создающих опасность для окружающей среды). Ленинградским районным судом в отношении подсудимой применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, что следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, с условием полного погашения суммы ущерба — 95 млн рублей.

Вспышка АЧС произошла летом 2018 года на крупнейшем свинокомплексе региона — «Правдинском свинопроизводстве».

Ранее был осужден ветврач правдинского отделения Областной станции по борьбе с болезнями животных. Мужчину обвинили в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По данным следствия, когда начался массовый падеж на «Правдинском свинопроизводстве», ветеринарный врач продолжил выдавать ветеринарные свидетельства, благодаря которым предприятие продавало живых свиней.

В ноябре 2019 года поголовье свиней в области превысило уровень до вспышек АЧС на свинокомплексах.