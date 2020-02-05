На въезде в Балтийск фургон сбил пешехода и скрылся, ГИБДД ищет свидетелей

В Балтийске инспекторы ГИБДД просят откликнуться свидетелей и очевидцев ДТП, произошедшего утром в среду на въезде в город. Об этом сообщается на страничке администрации муниципалитета во «ВКонтакте».

Авария произошла между 7.30 и 8.00 утра на напротив АЗС «Лукойл» на въезде в город. Неустановленный водитель на автомобиле белого цвета (грузовой фургон), совершил наезд на пешехода, который получил телесные повреждения. Автомобиль скрылся с места ДТП. Любую информацию по указанному происшествию можно сообщить в ГИБДД ОМВД России по Балтийскому району по телефону 8(40145)-3-01-35, 89097773164.