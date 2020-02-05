В Гвардейске задолжавший детям более 400 тыс. руб. алиментщик получил «уголовку»

В Гвардейске задолжавшего детям свыше 400 тысяч рублей алиментщика привлекли к уголовной ответственности. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы региональной прокуратуры.



По информации ведомства, мужчина должен был выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 4500 рублей в месяц, а сыну — 5000 рублей ежемесячно. Однако он этого не делал, из-за чего задолженность по уплате средств на содержание детей составила более 400 тысяч рублей.

Прокуратура обвинила жителя области в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ — неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. Суд согласился с позицией обвинителя, признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы.