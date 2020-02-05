Суд: главврач полесской больницы незаконно отказал пенсионеру в льготном лекарстве

Суд: главврач полесской больницы незаконно отказал пенсионеру в льготном лекарстве
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд признал незаконным отказ руководства больницы в Полесске выдавать льготное лекарство пенсионеру. Об этом сообщает пресс-служба Полесского районного суда.

По информации ведомства, страдающий хроническим заболеванием местный житель обратился в больницу, чтобы ему выдали льготное лекарство. Отмечается, что право на его получение на льготной основе мужчина подтвердил медицинскими обследованиями. Однако в медицинском учреждении в лекарстве ему отказали, поскольку в текущем году пенсионер не прошел флюорографическое исследование. Житель Полесска не получал необходимые медикаменты с начала ноября по конец декабря 2019 года. После этого он обратился в суд с просьбой признать отказ незаконным, а затем возобновить выдачу лекарства.

Суд признал незаконным отказ главного врача ГБУЗ КО «Полесская ЦРБ» в выдаче пенсионеру льготного лекарства в указанный период. Решение не вступило в законную силу.


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