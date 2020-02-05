В Калининграде торговый агент присвоил себе 2 млн рублей выручки организации

В Калининграде 46-летний торговый агент одной из коммерческих организаций присвоил себе 2 млн рублей из выручки, на которые потом купил себе автомобиль. Об этом в среду, 5 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По информации ведомства, калининградец несколько раз привозил товар на реализацию, получал за это деньги, но не спешил вносить их на счет предприятия. Подобная схема позволила ему «скопить» 2 млн рублей, на эту сумму, по версии следствия, он мог купить себе автомобиль. Когда мужчина узнал, что после сверки в бухгалтерии обнаружили крупную недостачу, то перестал появляться на работе, а руководитель предприятия обратился в полицию.

Сотрудники полиции обнаружили взаимосвязь между исчезновением денег и «пропажей» сотрудника, после чего экс-сотрудника задержали. В отношении калининградца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».

«Следствием приняты меры по компенсации понесенного потерпевшими ущерба, на имущество фигуранта наложен арест», — отметили в пресс-службе. Расследование продолжается.