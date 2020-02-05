Калининградец сломал нос своей знакомой, уговаривавшей его бросить пить

Калининградец сломал нос своей знакомой, уговаривавшей его бросить пить
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде женщина пыталась уговорить знакомого перестать выпивать и вернуться домой, однако тот разозлился и сломал ей нос. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, инцидент произошел ночью на ул. Сурикова. Уговоры женщины разозлили мужчину: он сообщил, что это мешает ему отдыхать, и нанес ей несколько ударов по лицу, сломав нос. Женщина сразу же обратилась в больницу, медики расценили повреждения как вред здоровью средней тяжести. Мужчина был задержан той же ночью.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

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