При жесткой посадке самолета в Стамбуле погибли 3 человека, пострадали 179

В аэропорту Стамбула лайнер при посадке выехал за пределы ВПП и развалился на три части. Погибло три человека, 179 получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu, опубликовавшее заявление главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа.

Как уточняется, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Представитель генконсульства России в Стамбуле заявил, что россиян среди пассажиров не было.

По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода. Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование.