В Безледах задержали жителя области с поддельным страховым полисом

Сотрудники польской погранслужбы задержали на погранпереходе в Безледах жителя Калининградской области с поддельным полисом гражданской ответственности. Это произошло в четверг, 6 февраля, сообщает Варминьско-Мазурский пограничный департамент на своем сайте.
55 летний мужчина представил литовский полис ОСАГО. При проверке выяснилось, что документ полностью подделан в соответствии с оригиналом. Его изъяли и объяснили россиянину, что придется покупать новую страховку. Проводится разбирательство.
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