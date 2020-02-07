Под Нестеровом «Пежо» врезался в дерево, пострадали ребенок и двое взрослых

Под Нестеровом «Пежо» врезался в дерево, пострадали ребенок и двое взрослых
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Нестеровском районе в результате ДТП пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла около четырех часов дня в четверг на 40 километре автодороги «„Добровольск-Кутузово“-Нестеров-Чистые Пруды-Краснолесье». 54-летний водитель «Пежо» не справился с управлением, машина врезалась в дерево справа по ходу движения. В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров авто, один из которых несовершеннолетний.

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