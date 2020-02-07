В Немане за разбой осудили рецидивиста, только вышедшего из тюрьмы

В Немане за разбой осудили рецидивиста, только вышедшего из тюрьмы
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Немане завершился суд над местным жителем, который ограбил и едва не убил знакомого. Осужденный вышел из тюрьмы за месяц до совершения нового преступления, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областной прокуратуры.

Судом установлено, что в августе 2019 года, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире знакомого. Задумав похитить его вещи, он напал на хозяина, избил руками и ногами, а потом сложил в пакет сабвуфер, ДВД-плеер, цифровой приемник, удлинитель и мобильный телефон потерпевшего. Тот попробовал встать с дивана и стал кричать, пытаясь привлечь внимание соседей, однако злоумышленник сорвал со стены провод, накинул его на шею жертвы, скрестил и стал тянуть в разные стороны, затягивая провод. Потом он вновь избил потерпевшего руками и ногами по лицу и телу и скрылся вместе с его имуществом.

В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ — разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Свою вину он признал лишь частично. В итоге суд назначил ему 5 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.


Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter