В Немане за разбой осудили рецидивиста, только вышедшего из тюрьмы

В Немане завершился суд над местным жителем, который ограбил и едва не убил знакомого. Осужденный вышел из тюрьмы за месяц до совершения нового преступления, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областной прокуратуры.



Судом установлено, что в августе 2019 года, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире знакомого. Задумав похитить его вещи, он напал на хозяина, избил руками и ногами, а потом сложил в пакет сабвуфер, ДВД-плеер, цифровой приемник, удлинитель и мобильный телефон потерпевшего. Тот попробовал встать с дивана и стал кричать, пытаясь привлечь внимание соседей, однако злоумышленник сорвал со стены провод, накинул его на шею жертвы, скрестил и стал тянуть в разные стороны, затягивая провод. Потом он вновь избил потерпевшего руками и ногами по лицу и телу и скрылся вместе с его имуществом.

В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ — разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Свою вину он признал лишь частично. В итоге суд назначил ему 5 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.