В Зеленоградске водитель избил прохожего, пнувшего его автомобиль

В Зеленоградске водитель избил прохожего, пнувшего его автомобиль
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Зеленоградске водитель легкового автомобиля избил сделавшего ему замечание и пнувшего автомобиль прохожего. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД.

Инцидент произошел на улице Ленина. Подозреваемый по ошибке заехал не туда и стал разворачиваться. В это время 28-летний прохожий сделал водителю замечание. Начался конфликт. Во время ссоры потерпевший ударил ногой машину злоумышленника. Тогда подозреваемый нанес зеленоградцу несколько ударов по голове, после чего уехал.

Лежащего на земле мужчину увидели местные жители, которые вызвали скорую помощь. Полученные телесные повреждения медики расценили как тяжкий вред здоровью.

Личность злоумышленника вскоре была установлена, и он был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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