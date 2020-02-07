В Балтийске «Тойота» врезалась в «Мерседес». Есть пострадавшие

В Балтийске «Тойота» врезалась в «Мерседес». Есть пострадавшие
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Балтийске водитель «Мерседеса» не уступил двигавшейся по главной дороге «Тойоте», из-за чего мужчина пострадал при столкновении. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

«В 9:20 автомобиль „Мерседес“ под управлением водителя 1952 года рождения двигался в районе дома 30 ул. Ленина по второстепенной дороге. [Водитель] не уступил дорогу „Тойоте“», — сообщили «Новому Калининграду» в ведомстве о подробностях аварии и уточнили, что водитель 1968 года рождения при этом двигался по главной дороге.

Водителя «Мерседеса» госпитализировали в больницу. На данный момент выясняются все обстоятельства, проводится проверка.


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