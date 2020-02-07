За первую неделю февраля браконьеры выловили около 50 кг рыбы из водоемов области

За первую неделю февраля браконьеры выловили около 50 кг рыбы из водоемов области
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

За первую неделю февраля браконьеры выловили почти 50 кг рыбы из водоемов Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в региональном управлении Росрыболовства.

По информации ведомства, в период с 29 января по 5 февраля сотрудники госконтроля провели 33 рейда, в процессе которых было задержано 26 незаконно занимающихся рыбалкой жителей области. Сообщается, что у браконьеров нашли и изъяли около 70 устройств для ловли рыбы, 38 из которых запрещены законом. Кроме того, 6 транспортных средств попали под арест. Как отметили специалисты, нарушители поймали 48 кг рыбы из водоемов области.

Общая сумма наложенных штрафов составила 145 тысяч рублей. Также «рыбаков» обязали возместить причиненный экологии ущерб, который составил свыше 57 тысяч рублей.

По фактам нарушений сотрудники госконтроля составили 26 протоколов, из которых 23 по статьям 8.37 и 7.11 за нарушение правил, регламентирующих рыболовство, а также два протокола за нарушение правил охраны среды обитания водных биоресурсов. «В следственные органы за незаконную добычу водных биоресурсов (ст.256 УК РФ) направлено уголовное дело в отношении двух нарушителей», — отметили в ведомстве.

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