В Светлогорске судят женщину, ударившую сожителя ножом за обвинение в измене

Ударившая сожителя ножом за обвинение в неверности жительница Пионерского предстанет перед судом. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Светлогорского городского суда.



По информации ведомства, в начале декабря прошлого года женщина в одной из квартир на ул. Комсомольской произошла ссора. Пьяная женщина, которую сожитель сначала оскорбил, а затем обвинил в неверности, взяла нож и ударила им обидчика в живот, причинив тяжкий вред здоровью мужчины.

Суд квалифицировал ее действия по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия. Судебное заседание по делу состоится 21 февраля 2020 года.