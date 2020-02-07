В Светлогорске судят женщину, ударившую сожителя ножом за обвинение в измене

В Светлогорске судят женщину, ударившую сожителя ножом за обвинение в измене
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Ударившая сожителя ножом за обвинение в неверности жительница Пионерского предстанет перед судом. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Светлогорского городского суда.

По информации ведомства, в начале декабря прошлого года женщина в одной из квартир на ул. Комсомольской произошла ссора. Пьяная женщина, которую сожитель сначала оскорбил, а затем обвинил в неверности, взяла нож и ударила им обидчика в живот, причинив тяжкий вред здоровью мужчины.

Суд квалифицировал ее действия по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия. Судебное заседание по делу состоится 21 февраля 2020 года.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter