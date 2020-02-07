«Солнце ослепило»: женщина на «Фольксвагене» сбила 9-летнюю девочку (видео)

На ул. Дзержинского в Калининграде легковой автомобиль сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 7 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла около 14.30 в пятницу, ребенка сбил «Фольксваген» под управлением 45-летней женщины. «Я ее не видела, меня солнце ослепило», — рассказала водитель иномарки. Она также отметила, что сама она после аварии с ней происходило «что-то ужасное», а ребенок плакал. Мимо проезжала машина скорой помощи, бригада остановилась и забрала ребенка в детскую областную больницу.