В Балтийске «Мерседес» не уступил дорогу «Тойоте», водителя деблокировали спасатели (фото)

В Балтийске «Мерседес» не уступил дорогу «Тойоте», водителя деблокировали спасатели (фото)
Фото регионального управления МЧС
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В Балтийске накануне произошло ДТП с пострадавшим. Столкнулись «Мерседес» и «Тойота Камри», сообщает региональное ГИБДД в своем Instagram.

ДТП случилось в 7:20 на проспекте Ленина. 57-летний водитель автомобиля «Мерседес» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомобилю «Тойота Камри». В результате столкновения водитель «Мерседеса» получил травмы.

По данным регионального управления МЧС, к ликвидации последствий ДТП пришлось привлекать спасателей. Судя по размещенной управлением фотографии, водителя «Мерседеса» пришлось деблокировать. Автомобили получили серьезные повреждения.

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Балтийск. 7 февраля 2020 года в 9 часов 20 минут на проспекте Ленина 57-летний водитель автомобиля «Мерседес», при выезде со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю "Тойота Камри", движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП водитель «Мерседеса» получил травмы. #дтпкалининград #гибдд39#дтп

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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