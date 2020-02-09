На борту затонувшего у берегов Эстонии траулера были шестеро калининградцев

В составе экипажа российского траулера Pongoma, который затонул в пятницу у берегов Эстонии, было семь человек, шестеро из которых — калининградцы и один житель Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает «Фонтанка».

Pongoma находилась на ремонте в порту Приморск. Она приписана к Петербургу, но работает преимущественно в Калининграде, отмечает издание. Траулеру в этом году исполняется 35 лет.

Траулер Pongoma вышел из порта около шести утра в пятницу, перед выходом им была получена плохая метеосводка, однако переход в Калининград отменять не стали. Из-за сильного ветра и высокой волны обледеневшее судно опустилось на дно. Семерых моряков спасли в Финском заливе, двоих госпитализировали с переохлаждением — они полтора часа просидели в залитом водой надувном плоте.