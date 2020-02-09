Власти Таиланда озвучили мотивы застрелившего 26 человек военного

По данным тайских властей, убивший 26 человек военный открыл стрельбу из-за проблем с продажей дома. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает в воскресенье РБК со ссылкой на Agence France-Presse.
Чиновник отметил, что у открывшего стрельбу военного раньше не наблюдалось проблем. Reuters уточняет, что он почувствовал себя обманутым в сделке. Издание The Straits Times добавляет, что в конфликте был замешан родственник командира военного. Командир был первой жертвой младшего офицера Джакрапанта Томмы.В субботу в городе Накхон Ратчасима (Корат) на востоке Таиланда Томма открыл стрельбу на территории воинской части. Кроме командира, он убил еще двух человек — одного военного и 63-летнюю женщину. Затем он угнал военный внедорожник, взял оружие и поехал в местный торговый центр, по пути расстреливая прохожих. Все свои действия он транслировал в Facebook. В торговом центре мужчина взял заложников и скрывался там 17 часов. Его ликвидировал спецназ. В результате действий военного убиты 26 человек, еще 57 получили ранения.
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