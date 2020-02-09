Власти Таиланда озвучили мотивы застрелившего 26 человек военного

Власти Таиланда озвучили мотивы застрелившего 26 человек военного
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Безопасность

По данным тайских властей, убивший 26 человек военный открыл стрельбу из-за проблем с продажей дома. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает в воскресенье РБК со ссылкой на Agence France-Presse.

Чиновник отметил, что у открывшего стрельбу военного раньше не наблюдалось проблем. Reuters уточняет, что он почувствовал себя обманутым в сделке. Издание The Straits Times добавляет, что в конфликте был замешан родственник командира военного. Командир был первой жертвой младшего офицера Джакрапанта Томмы.

В субботу в городе Накхон Ратчасима (Корат) на востоке Таиланда Томма открыл стрельбу на территории воинской части. Кроме командира, он убил еще двух человек — одного военного и 63-летнюю женщину. Затем он угнал военный внедорожник, взял оружие и поехал в местный торговый центр, по пути расстреливая прохожих. Все свои действия он транслировал в Facebook. В торговом центре мужчина взял заложников и скрывался там 17 часов. Его ликвидировал спецназ. В результате действий военного убиты 26 человек, еще 57 получили ранения.
Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter