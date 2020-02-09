Власти Таиланда озвучили мотивы застрелившего 26 человек военного

По данным тайских властей, убивший 26 человек военный открыл стрельбу из-за проблем с продажей дома. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает в воскресенье РБК со ссылкой на Agence France-Presse.

Чиновник отметил, что у открывшего стрельбу военного раньше не наблюдалось проблем. Reuters уточняет, что он почувствовал себя обманутым в сделке. Издание The Straits Times добавляет, что в конфликте был замешан родственник командира военного. Командир был первой жертвой младшего офицера Джакрапанта Томмы.