ГИБДД: в ДТП на Октябрьской пострадала 53-летняя велосипедистка

В результате аварии, случившейся вечером в субботу на ул. Октябрьской в областном центре, пострадала 53-летняя женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Велосипедистку сбил «Рено» под управлением 43-летнего водителя, который не выполнил требование знака 2.4 ПДД «Уступите дорогу». В результате ДТП 53-летняя женщина была госпитализирована.

Напомним, авария произошла около 22.20 в субботу в районе пересечения с проспектом Калинина. Правда очевидцы сообщали, что пострадал молодой человек.