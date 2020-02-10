При столкновении двух катеров в Таиланде погибли двое детей из России

Двое детей из России погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом дипломатической миссии Владимира Пронина.



«По имеющимся сведениями двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров на Пхукете, — отметил он. — Вместе с тем около 20 российских туристов пострадали в этом происшествии».

Пострадавших доставили в больницы. Некоторые, по словам дипломата, уже выписались. По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.

Как передаёт Phuket news, погибли 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. На борту обоих катеров было 39 человек.