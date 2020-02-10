Полиция разыскивает 15-летнюю девочку из Прибрежного (фото)

Калининградская полиция ищет 15-летнюю Милену Шишко, проживающую в поселке Прибрежном. В воскресенье, 9 февраля, в период времени с 6 до 10 часов она ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-170 см, плотного телосложения, волосы темные ниже плеч, смуглый цвет кожи.

Была одета: белая короткая куртка, темные джинсы или короткое серое платье, маленькая черная сумочка через плечо с рисунком в виде короны.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Милены Шишко, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.