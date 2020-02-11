Полиция нашла пропавшую школьницу из Прибрежного

Сотрудники полиции нашли школьницу из поселка Прибрежный, которая в воскресенье, 9 февраля, ушла из дома и не вернулась. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Выяснилось, что 15-летняя школьница гостила у одной из своих подруг. После обнаружение пропавшей девочки полицейские передали её матери, а также провели профилактическую беседу с ребенком о недопустимости самовольного ухода из дома. «Сотрудники полиции выяснили, что каких-либо противоправных действий в отношении неё не осуществлялось», — отметили в ведомстве.