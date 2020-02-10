В Калининграде на козырьке подъезда многоэтажки нашли тело мужчины

В Калининграде на козырьке подъезда многоэтажки нашли тело мужчины
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на козырьке подъезда десятиэтажного жилого дома нашли тело мужчины. Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили в региональном СК.

Инцидент произошел 9 февраля после обеда. Тело погибшего обнаружили жители многоквартирного жилого дома на ул. 9 апреля, они же и вызвали экстренные службы. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального СК, предположительно мужчина выпал с 9 этажа.

«Личность погибшего пока не установлена, документов у него при себе не было, обстоятельства падения выясняются», — отметили в пресс-службе ведомства.

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