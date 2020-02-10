Калининградка после падения с коляской на лестнице засудила управляющую компанию

Калининградка после падения с коляской на лестнице засудила управляющую компанию
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В Калининграде молодая мать взыскала с управляющей компании 25 тысяч рублей после падения с коляской на одной из лестниц во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе Московского районного суда.

В марте 2019 года женщина с десятимесячным ребенком в коляске шла через двор одного из домов на ул. Товарной. Из-за разбитых тротуаров и дороги единственным доступным проходом в дождь стала необорудованная лестница между домами. Женщина двигалась медленным шагом, однако коляска с ребенком внутри все равно чуть не перевернулась. Мать успела удержать ее, но при этом подвернула ногу на ступеньках и упала. После обращения в больницу медики зафиксировали травму ноги, а также многочисленные синяки и ушибы. Женщина несколько недель не могла передвигаться и ухаживать за малышом.

После инцидента пострадавшая обратилась в управляющую компанию с требованием о возмещении компенсации за моральный вред, но там ее претензии проигнорировали. В связи с этим калининградка обратилась в суд.

Суд возложил на управляющую компанию ответственность за причиненный женщине вред, а также взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей и расходы по оплате юридических услуг в сумме 10 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter