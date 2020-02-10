Калининградка после падения с коляской на лестнице засудила управляющую компанию

В Калининграде молодая мать взыскала с управляющей компании 25 тысяч рублей после падения с коляской на одной из лестниц во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе Московского районного суда.



В марте 2019 года женщина с десятимесячным ребенком в коляске шла через двор одного из домов на ул. Товарной. Из-за разбитых тротуаров и дороги единственным доступным проходом в дождь стала необорудованная лестница между домами. Женщина двигалась медленным шагом, однако коляска с ребенком внутри все равно чуть не перевернулась. Мать успела удержать ее, но при этом подвернула ногу на ступеньках и упала. После обращения в больницу медики зафиксировали травму ноги, а также многочисленные синяки и ушибы. Женщина несколько недель не могла передвигаться и ухаживать за малышом.

После инцидента пострадавшая обратилась в управляющую компанию с требованием о возмещении компенсации за моральный вред, но там ее претензии проигнорировали. В связи с этим калининградка обратилась в суд.

Суд возложил на управляющую компанию ответственность за причиненный женщине вред, а также взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей и расходы по оплате юридических услуг в сумме 10 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.