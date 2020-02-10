В Калининграде пенсионеру стало плохо, и он устроил тройное ДТП (видео)

На ул. 9 Апреля в областном центре пенсионер, которому стало плохо за рулем, попал в аварию с участием трех машин. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 10 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла около 13:33 на ул. 9 Апреля. 74-летний водитель автомобиля «Сузуки» врезался в ехавшую впереди «Шкоду», а затем включил заднюю передачу и врезался в неустановленное авто, припаркованное у края проезжей части. Как пояснила жена пенсионера, в момент аварии она находилась в магазине, а ее мужу стало плохо за рулем. Сам пенсионер также пояснил, что причиной ДТП стало его недомогание.

После столкновения водитель «Шкоды» вызвала на место происшествия сотрудников ГИБДД и скорую помощь для пенсионера. Пока двое участников дожидались приезда служб, в поврежденный автомобиль, не заметив повреждений на кузове, сел третий участник и уехал.

Госавтоинспекция сообщает третьему участнику ДТП, что для оформления необходимых для страховой компании документов ему необходимо обратиться в подразделение ГИБДД, по адресу г. Калининград, ул. М. Борзова, 58г, 29 кабинет.