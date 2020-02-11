Осужден водитель, который сбил убиравшего труп собаки инспектора ГИБДД

Суд оштрафовал 52-летнего жителя Багратионовского района, который сбил инспектора ГИБДД. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Вечером в ноябре 2018 года мужчина ехал в темноте по трассе «Калининград-Долгоруково». В районе 42-го километра автодороги он сбил инспектора дорожно-патрульной службы, одетого в форму со светоотражающими элементами. Лейтенант полиции вышел на проезжую часть, чтобы убрать тело сбитой кем-то собаки.

27-летний сотрудник ГИБДД получил тяжелую черепно-мозговую травму и около 1,5 месяцев провел в коме. По версии следствия, обвиняемый двигался со скоростью не менее 50 км/ч, что в темноте не позволило ему постоянно контролировать дорожную обстановку и вовремя остановить авто при обнаружении опасности.

Водитель в полном объеме признал вину, возместил причиненный ущерб и ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Суд согласился с доводами следствия и оштрафовал мужчину на 20 тыс. рублей.