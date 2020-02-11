Калининградец получил 7 лет колонии за то, что ранил юношу и метнул в него нож

Калининградец получил 7 лет колонии за то, что ранил юношу и метнул в него нож
Виталий Невар / Новый Калининград
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21-летний калининградец получил 7 лет колонии за покушение на убийство. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 11 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Преступление было совершено ночью 28 апреля 2018 года. Возле ночного клуба на ул. Леонова пьяный мужчина поссорился с 18-летним юношей, с которым раньше знаком не был.

В ходе ссоры молодой человек не менее пяти раз ударил юношу ножом в район плеч и живота, а затем прицельно бросил нож в голову потерпевшему, в результате тот получил рану в области уха. При этом нападавший выкрикивал угрозы убийством. Медики сумели спасти жизнь юноше.

21-летнего калининградца признали виновным в покушении на убийство. Суд приговорил его 7 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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