В Немане инвалиду 3 группы незаконно начисляли плату за капремонт

В Немане инвалиду 3 группы незаконно начисляли плату за капремонт
Виталий Невар / Новый Калининград
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В поселке Дубки под Неманом инвалида 3 группы освободили от незаконно начисленных платежей по капитальному ремонту. Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

После проверки выяснилось, что женщина не являлась собственником квартиры или проживающим там членом его семьи, хотя обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт может быть только у хозяина помещения в многоквартирном доме. Однако за это время у женщины накопился долг в 7375 рублей.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла представление директору Фонда МКД, которое уже рассмотрено и удовлетворено. В ведомстве отметили, что все нарушения устранены, а вышеуказанную задолженность перед женщиной аннулировали.

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