В Гусеве двух офицеров БФ осудили за кражу дизтоплива из части

В Калининградской области осуждены два офицера и служащий гражданского персонала воинской части Гусева за хищение горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту.

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что в августе 2018 командир батареи воинской части вступил в преступный сговор со своим подчиненным и начальником склада ГСМ. С августа 2018 г. по март 2019 г. офицеры вносили в хозяйственные документы ложные сведения о расходе дизельного топлива в ходе учений. На основании этих документов начальником склада ГСМ Юрченко искусственно создавались «излишки» дизтоплива, которые в последующем были реализованы. В результате государству в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен ущерб в размере 218 тыс. 898 руб.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл, что все обвиняемые признали свою вину, способствовали раскрытию преступления, по службе характеризовались положительно, добровольно возместили причиненный материальный ущерб, имеют на иждивении малолетних детей, некоторые из которых нуждаются в коррекции нарушений развития.

Учитывая изложенное, решением Калининградского гарнизонного военного суда вышеуказанные лица признаны виновными в совершении вышеуказанных инкриминируемых деяний с назначением каждому из них штрафа в размере 300 тыс. руб.