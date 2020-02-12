В Гурьевске водитель вёз в 18-местной маршрутке 38 школьников (видео)

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В Гурьевске 56-летний водитель маршрутки нарушил правила перевозки пассажиров. В салоне автомобилиста было 38 детей, хотя по правилам он мог провозить только 18. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации ведомства, сотрудники ГИБДД остановили транспорт, когда он двигался по улице Пражской в Гурьевске. В салоне полицейские насчитали 38 несовершеннолетних возрастом от 9 до 16 лет. Оказалось, что водитель забрал учеников местной школы на нескольких остановках, чтобы подвезти их до школы. Отмечается, что мужчина также уклонился от намеченного маршрута.

В отношении нарушителя составили протокол по части 4 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных Правил».

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«В настоящее время проводится административное расследование в отношении автоперевозчика. Полицейские устанавливают, кто из должностных лиц автотранспортного предприятия выпускал микроавтобус на маршрут, проводился ли с водителем инструктаж перед рейсом, а также другие обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе.


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