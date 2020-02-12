В Гвардейске суд дал 2,5 года бригадиру, избившему рабочего домкратом до реанимации

В Гвардейске суд дал 2,5 года бригадиру, избившему рабочего домкратом до реанимации
Виталий Невар / Новый Калининград
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Гвардейский районный суд вынес приговор мужчине, избившему своего подчиненного. Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред, сообщает пресс-служба суда.

Конфликт произошел 4 мая 2019 года по месту работы осужденного и потерпевшего. Затем 33-летний бригадир увидел на автобусной остановке своего подчиненного, и, решив отомстить ему за оскорбления, подошел к нему и нанес не менее десяти ударов рычагом от домкрата, в том числе по голове. 33-летний пострадавший попал в реанимацию, в отношении бригадира возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину, утверждал, что инициатором нападения был потерпевший, а он защищался. При этом пояснил, что в тот день между ними произошел конфликт по поводу употребления потерпевшим на рабочем месте спиртных напитков.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес частичное признание вины, состояние здоровья, наличие родителей-пенсионеров, имеющих заболевания. Мужчина приговорен к лишению свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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