Экс-глава управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда

Экс-начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов покончил с собой в столичном Чертановском суде. Случилось это сразу после оглашения обвинительного приговора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.



«В Чертановском суде действительно произошел инцидент. Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание <...> совершил самоубийство, — передает слова пресс-службы издания. — Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются».

До этого сообщалось, что Свиридов покончил с собой, когда конвой взял его под стражу.

В суде также отметили, что Свиридову назначили приговор ниже низшего предела — три года с отбыванием в колонии строгого режима. «Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осужденный признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере», — рассказали в суде.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде», — подтвердили также в столичном СК.