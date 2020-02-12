Экс-глава управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда

Экс-глава управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Самоубийства

Экс-начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов покончил с собой в столичном Чертановском суде. Случилось это сразу после оглашения обвинительного приговора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

«В Чертановском суде действительно произошел инцидент. Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание <...> совершил самоубийство, — передает слова пресс-службы издания. — Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются».

До этого сообщалось, что Свиридов покончил с собой, когда конвой взял его под стражу.

В суде также отметили, что Свиридову назначили приговор ниже низшего предела — три года с отбыванием в колонии строгого режима. «Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осужденный признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере», — рассказали в суде.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде», — подтвердили также в столичном СК.

Комментировать (29)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter