В Багратионовске суд взыскал 30 тысяч с хозяина покусавшей прохожего собаки

В Багратионовске суд взыскал 30 тысяч с хозяина покусавшей прохожего собаки
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Безопасность

Жителя Багратионовска обязали выплатить компенсацию после того, как его собака накинулась на незнакомого прохожего. Такое решение принял Багратионовский районный суд, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в его пресс-службе.

Как выяснилось в ходе судебного процесса, в октябре 2019 года возле одного из домов по ул. Багратиона жителя Багратионовска укусила собака неизвестной породы, которая по своим размерам была похожа на немецкую овчарку. Из-за укуса на левом бедре пострадавшего осталась открытая рана, из-за чего ему пришлось обращаться в больницу и делать прививки.

Во время разбирательства обвиняемый хозяин собаки попытался оспорить размер компенсации, однако суд посчитал, что тот не принял никаких мер по контролю своей. «Хозяин оставил собаку во время выгула без присмотра, что повлекло за собой нападение на истца», — отметили в ведомстве.

Суд взыскал с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter