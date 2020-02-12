В Багратионовске суд взыскал 30 тысяч с хозяина покусавшей прохожего собаки

Жителя Багратионовска обязали выплатить компенсацию после того, как его собака накинулась на незнакомого прохожего. Такое решение принял Багратионовский районный суд, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в его пресс-службе.



Как выяснилось в ходе судебного процесса, в октябре 2019 года возле одного из домов по ул. Багратиона жителя Багратионовска укусила собака неизвестной породы, которая по своим размерам была похожа на немецкую овчарку. Из-за укуса на левом бедре пострадавшего осталась открытая рана, из-за чего ему пришлось обращаться в больницу и делать прививки.

Во время разбирательства обвиняемый хозяин собаки попытался оспорить размер компенсации, однако суд посчитал, что тот не принял никаких мер по контролю своей. «Хозяин оставил собаку во время выгула без присмотра, что повлекло за собой нападение на истца», — отметили в ведомстве.

Суд взыскал с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.