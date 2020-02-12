Зеленоградец украл у спящего приятеля деньги с помощью его пальца

Зеленоградец украл у спящего приятеля деньги с помощью его пальца
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Зеленоградске задержали рецидивиста, укравшего 30 тысяч рублей у знакомого с помощью его пальца и телефона. Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в пресс-службе УМВД.

Как установила полиция, потерпевший распивал алкоголь в квартире 36-летнего злоумышленника. Когда гость уснул, подозреваемый разблокировал с помощью его пальца мобильный телефон, используя встроенный в него сканер отпечатка. С помощью мобильного приложения банка мужчина перевел деньги себе на счет. Потерпевший обнаружил пропажу только на следующий день.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. Возбуждено уголовное дело статье «Кража, совершенная с банковского счета». Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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