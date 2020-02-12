Три жителя Полесска вскрыли багажник авто, чтобы совершить кражу

В Полесске три местных жителя вскрыли багажник чужого автомобиля и проникли через него в салон, чтобы украсть из него вещи. Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Пострадавший обнаружил пропажу рано утром, когда собирался ехать на работу. Сообщается, что из его машины пропали автомагнитола и электроинструменты, после чего мужчина обратился в полицию. В ходе проверки выяснилось, что похитители забрались в салон автомобиля через багажник, который перед этим взломали. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Обнаружить преступников удалось по камерам видеонаблюдения: в предполагаемое время рядом с местом ограбления проезжала машина, которая, как оказалось, принадлежит имеющему судимость горожанину. После этого выяснилось, что трое местных жителей 23, 25 и 28 лет обокрали машину и приехали домой, но похищенные вещи оставили в своем автомобиле. Украденное владельцу вернули полицейские.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.