На ул. Озерной под колеса BMW попала 51-летняя женщина (видео)

Утром в среду произошло ДТП на ул. Озерной, в результате которого был сбит пешеход. Об этом сообщает региональная ГИБДД в своем Instagram.
ДТП случилось в 11:05. BMW под управлением 29-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 51-летнюю женщину. На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.
По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на женщину Сегодня утром 12 февраля 2020 года года около 11 часов 05 минут по улице Озерной областного центра двигался автомобиль «БМВ» под управлением 29-летнего водителя,который на не регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 51-летнюю женщину. На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Калининградской области напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения и необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам.
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