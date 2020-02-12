На ул. Озерной под колеса BMW попала 51-летняя женщина (видео)

Все новости по теме: Война на дорогах

Утром в среду произошло ДТП на ул. Озерной, в результате которого был сбит пешеход. Об этом сообщает региональная ГИБДД в своем Instagram.

ДТП случилось в 11:05. BMW под управлением 29-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 51-летнюю женщину. На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавшая с травмами была госпитализирована.

По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда на женщину Сегодня утром 12 февраля 2020 года года около 11 часов 05 минут по улице Озерной областного центра двигался автомобиль «БМВ» под управлением 29-летнего водителя,который на не регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 51-летнюю женщину. На место происшествия прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция Калининградской области напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения и необходимости предоставления преимущества в движении пешеходам.

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter