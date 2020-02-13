Ночью в Малом Луговом горел «Мерседес»

Минувшей ночью пожарные МЧС выезжали на тушение горящего автомобиля в Гурьевском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщение о пожаре на улице Молодежной в Малом Луговом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 13 февраля в 03.31. В автомобиле «Мерседес GLK» частично выгорел моторный отсек, оплавились пластиковые пороги и обвес лобового стекла на общей площади 1 кв.м. Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников ФПС. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. На место пожара выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
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