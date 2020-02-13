Ночью в Малом Луговом горел «Мерседес»

Ночью в Малом Луговом горел «Мерседес»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сгоревший транспорт

Минувшей ночью пожарные МЧС выезжали на тушение горящего автомобиля в Гурьевском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре на улице Молодежной в Малом Луговом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 13 февраля в 03.31. В автомобиле «Мерседес GLK» частично выгорел моторный отсек, оплавились пластиковые пороги и обвес лобового стекла на общей площади 1 кв.м. Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников ФПС. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. На место пожара выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter