У 53-летнего калининградца изъяли около 7 граммов карфентанила

У 53-летнего калининградца изъяли около 7 граммов карфентанила
Фото пресс-службы ЗУВДТ
Все новости по теме: Наркомания, наркоторговля

В Калининграде сотрудниками транспортной полиции пресечены факты незаконного хранения карфентанила в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на обслуживаемой территории сотрудниками транспортной полиции по подозрению в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ был задержан 53-летний житель областного центра. В кармане его куртки обнаружены восемь каплевидных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. После проведения экспертно-криминалистического исследования установлено, что содержимое свёртка является наркотическим средством. В его составе находились синтетические опиоиды — карфентанил и метадон в крупном размере.

По месту жительства задержанного сотрудниками транспортной полиции произведен обыск, в ходе которого обнаружена и изъята смесь, содержащая в своем составе наркотические средства карфентанил и метадон общей массой около 7 граммов, что является особо крупным размером.

Установлено, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter