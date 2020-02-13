У 53-летнего калининградца изъяли около 7 граммов карфентанила

В Калининграде сотрудниками транспортной полиции пресечены факты незаконного хранения карфентанила в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на обслуживаемой территории сотрудниками транспортной полиции по подозрению в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ был задержан 53-летний житель областного центра. В кармане его куртки обнаружены восемь каплевидных свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. После проведения экспертно-криминалистического исследования установлено, что содержимое свёртка является наркотическим средством. В его составе находились синтетические опиоиды — карфентанил и метадон в крупном размере.

По месту жительства задержанного сотрудниками транспортной полиции произведен обыск, в ходе которого обнаружена и изъята смесь, содержащая в своем составе наркотические средства карфентанил и метадон общей массой около 7 граммов, что является особо крупным размером.

Установлено, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.