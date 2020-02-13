45-летний калининградец повторно сел за руль пьяным и устроил «гонки» с ГИБДД (видео)

45-летний калининградец повторно сел за руль пьяным и устроил «гонки» с ГИБДД (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде нетрезвый водитель оказал неповиновение инспекторам ГИБДД и был задержан. Чтобы его остановить, правоохранителям пришлось организовывать преследование на служебном авто. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила областная ГИБДД. 
Инцидент произошел на улице Октябрьской. 45-летний водитель «Хонды» не остановился по требованию инспектора ДПС и попытался скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровья других участников дорожного движения. Чтобы задержать нарушителя, сотрудниками дорожно-патрульной службы было организовано преследование на патрульном автомобиле. Спустя некоторое время водитель с явными признаками алкогольного опьянения был задержан.

При этом он оказал сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции при задержании. На водителя были составлены административные материалы по статьям: 12.8.ч.1 «Управление транспортного средства в состоянии опьянения» и ст.19.3.ч.1 «Неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника полиции» Кодекса административных правонарушений.

Выяснилось, что в 2019 году данный водитель уже привлекался за аналогичное правонарушение, за что был подвергнут административному аресту на 10 суток. 
И в этот раз ему также не удалось избежать наказания: он был доставлен в суд, где по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ было вынесено решение о его аресте на 10 суток. 

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В Калининграде нетрезвый водитель оказал неповиновение инспекторам ГИБДД и был задержан На улице Октябрьской областного центра 45-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда» не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытался скрыться, тем самым создавая реальную угрозу жизни и здоровья других участников дорожного движения. С целью пресечь противоправные действия нарушителя, сотрудниками дорожно-патрульной службы было организовано преследование на патрульном автомобиле. Спустя некоторое время водитель был задержан. Мужчина находился с признаками алкогольного опьянения и оказал сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции при задержании. На водителя были составлены административные материалы по статьям: 12.8.ч.1 «Управление транспортного средства в состоянии опьянения» и ст.19.3.ч.1 «Неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника полиции» Кодекса административных правонарушений. В 2019 году данный водитель уже привлекался за аналогичное правонарушение, за что был подвергнут административному аресту на 10 суток. И в этот раз гражданину не удалось избежать наказания, он был доставлен в суд, где по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ было вынесено решение об аресте на 10 суток. Госавтоинспекция напоминает о строгом соблюдении Правил дорожного движения! Помните, управление автомобиля в состоянии опьянения влечет серьезные последствия, от которых могут пострадать посторонние люди!

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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