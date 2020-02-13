45-летний калининградец повторно сел за руль пьяным и устроил «гонки» с ГИБДД (видео)

В Калининграде нетрезвый водитель оказал неповиновение инспекторам ГИБДД и был задержан. Чтобы его остановить, правоохранителям пришлось организовывать преследование на служебном авто. Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила областная ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Октябрьской. 45-летний водитель «Хонды» не остановился по требованию инспектора ДПС и попытался скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровья других участников дорожного движения. Чтобы задержать нарушителя, сотрудниками дорожно-патрульной службы было организовано преследование на патрульном автомобиле. Спустя некоторое время водитель с явными признаками алкогольного опьянения был задержан.

При этом он оказал сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции при задержании. На водителя были составлены административные материалы по статьям: 12.8.ч.1 «Управление транспортного средства в состоянии опьянения» и ст.19.3.ч.1 «Неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника полиции» Кодекса административных правонарушений.

Выяснилось, что в 2019 году данный водитель уже привлекался за аналогичное правонарушение, за что был подвергнут административному аресту на 10 суток.

И в этот раз ему также не удалось избежать наказания: он был доставлен в суд, где по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ было вынесено решение о его аресте на 10 суток.