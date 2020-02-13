В регионе резко выросло число сексуальных преступлений против детей

В Калининградской области по итогам прошлого года отмечается значительный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом журналистам в четверг, 13 февраля, сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Отмечается значительный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. К сожалению этот вид преступности вырос на 150%, с 54 случаев до 135. Что конечно не может не тревожить», — сказал журналистам Хлопушин.

Прокурор такде отметил, что ведомство усилило надзор над различными органами, ответственные за профилактику таких преступлений. «Я издал приказ, чтобы по каждому такому случаю проводилась прокурорская проверка о том, как сработали органы профилактики, работали ли с этой семьей подразделения по делам несовершеннолетних полиции, органы опеки и попечительства, кто-то занимался или нет, почему не было предотвращено это преступление. И мы каждый такой случай будем держать на контроле. И если будет установлена виновность должностных лиц в том, что не смогли уберечь ребенка от насильственных действий, то естественно будут применяться меры дисциплинарного, а иногда и уголовного характера», — заявил глава надзорного ведомства.