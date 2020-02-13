В регионе резко выросло число сексуальных преступлений против детей

В регионе резко выросло число сексуальных преступлений против детей
Сергей Хлопушин. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних

В Калининградской области по итогам прошлого года отмечается значительный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом журналистам в четверг, 13 февраля, сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Отмечается значительный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. К сожалению этот вид преступности вырос на 150%, с 54 случаев до 135. Что конечно не может не тревожить», — сказал журналистам Хлопушин.

Прокурор такде отметил, что ведомство усилило надзор над различными органами, ответственные за профилактику таких преступлений. «Я издал приказ, чтобы по каждому такому случаю проводилась прокурорская проверка о том, как сработали органы профилактики, работали ли с этой семьей подразделения по делам несовершеннолетних полиции, органы опеки и попечительства, кто-то занимался или нет, почему не было предотвращено это преступление. И мы каждый такой случай будем держать на контроле. И если будет установлена виновность должностных лиц в том, что не смогли уберечь ребенка от насильственных действий, то естественно будут применяться меры дисциплинарного, а иногда и уголовного характера», — заявил глава надзорного ведомства.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter