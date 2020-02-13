Вынесен приговор калининградцу, избившему до смерти соседа за перевернутый стол

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор 42-летнему калининградцу, избившему до смерти соседа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как установил суд, в августе 2019 года во дворе одного из домов по улице Орудийной компания из пяти человек распивала спиртное. Между 42-летним мужчиной и его 28-летним соседом произошла ссора, в ходе которой последний перевернул стол с продуктами и алкоголем. В ответ старший участник ссоры нанес оппоненту несколько ударов руками и один удар ногой в область головы. Потерпевший ушел домой, где через несколько часов умер от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

11 февраля 2020 года приговором Ленинградского районного суда города Калининграда мужчине, имеющему непогашенную с 2018 года судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 261.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), по совокупности приговоров назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 15 дней. Наказание в виде лишения свободы калининградцу предстоит отбывать в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.