В Зеленоградске спасателям пришлось вызволять из ямы на пляже пенсионерку (фото)

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На пляже в Зеленоградске пенсионерка угодила ногой в яму и не смогла выбраться самостоятельно. Об этом сообщается в группе Северо-Западного РПСО «ВКонтакте».

Спасателям поступила информация о том, что 59-летняя женщина, гуляя по берегу моря в окрестностях устья р.Медвежья, попала ногой в яму в песке и самостоятельно выбраться не может. «Прибывшие спасатели освободили пострадавшую из песчаной ловушки», — говорится в посте.

Источник в МЧС сообщил корреспонденту «Нового Калининграда», что женщина занималась скандинавской ходьбой и угодила в яму глубиной едва по колено. К моменту, когда спасательный отряд на квадроциклах приехал на место, строители успели расширить яму и вызволить женщину было легко. Медицинская помощь пенсионерке не потребовалась.

Фото Северо-Западного РПСО

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